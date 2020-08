Temptation Island: ecco le prime due coppie ufficiali dell’edizione di Alessia Marcuzzi (Di martedì 25 agosto 2020) Le prime due coppie della nuova edizione del programma sono state presentate con un promo in tv. ecco di chi si tratta Temptation Island: le prime due coppie ufficiali Come sapete l’edizione di Temptation Island con Filippo Bisciglia andata in onda nel mese di luglio e adesso sta per arrivare quella condotta da Alessia Marcuzzi. Tuttavia, quella che di solito doveva essere l’edizione vip non sarà vip. Sarà un’edizione completamente nip, come ha confermato Maria De Filippi. In un promo pubblicitario in queste ore sono state presentate le prime due coppie. Si tratta di Carlotta e Nello e Nadia e Antonio. Nella prima coppia, ... Leggi su kontrokultura

