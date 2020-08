Spavento nel Salento: una tromba d’aria colpisce Pescoluse (Di martedì 25 agosto 2020) Grande Spavento nel Salento. Una tromba d’aria ha colpito la zona di Pescoluse, provocando non pochi danni ed alcuni feriti. Grande paura per tutti gli abitanti e i turisti del Salento. Una tromba d’aria ha colpito la zona di Pescoluse, considerata da molti come le Maldive del territorio pugliese. La tromba d’aria, come facilmente immaginabile, … L'articolo Spavento nel Salento: una tromba d’aria colpisce Pescoluse è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

paceebestemmie : PORCODIO SONO SCOPPIATA A RIDERE NEL SILENZIO DELLA CASA E HO FATTO SALTARE IL CANE PER LO SPAVENTO - softwoosanstan : Ore 4:30 AM la finestra si chiude bruscamente. Lei si rimette subito a dormire io la guardo per capire meglio se s… - BadLiar__ : mi sono svegliato perché dovevo pisciare vado in bagno e nel lavandino ci stava un insetto IMMONDO SCHIFOSISSIMO NE… - mdipatrizi5 : @world_warriors1 Siamo certi che la persona che se lo è trovato davanti non sia caduto da solo per lo spavento? l'o… - MChiara25 : Situazione. Nel traffico, assorta, poggio per sbaglio la mano sul clacson, suona a lungo, mi spavento a morte, real… -

Ultime Notizie dalla rete : Spavento nel Quando 26 anni fa una tromba d'aria "spaventò" Manfredonia StatoQuotidiano.it WRC | Test Toyota in Grecia in vista del Rally Turchia. Imprevisto in elicottero per Ogier e Martin

Per prepararsi meglio al Rally Turchia, Toyota Gazoo Racing è volata in Grecia per una sessione di test con i suoi equipaggi ufficiali. Disavventura fortunatamente rientrata nel tragitto in elicottero ...

La recensione del nuovo film di Christopher Nolan

Il quadrato del Sator è una delle più antiche ed appassionanti particolarità del nostro passato. Se ne parla poco, ma a ben vedere è un quadrato magico che può essere considerato anche il primo puzzle ...

Per prepararsi meglio al Rally Turchia, Toyota Gazoo Racing è volata in Grecia per una sessione di test con i suoi equipaggi ufficiali. Disavventura fortunatamente rientrata nel tragitto in elicottero ...Il quadrato del Sator è una delle più antiche ed appassionanti particolarità del nostro passato. Se ne parla poco, ma a ben vedere è un quadrato magico che può essere considerato anche il primo puzzle ...