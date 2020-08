Sospeso Ballando con le Stelle per sanificare lo studio sperando non ci siano altri contagiati (Di martedì 25 agosto 2020) Fino a ieri il cast di Ballando con le Stelle postava sui social prove e stanchezze, oggi sembra che il reality show di Milly Carlucci sia momentaneamente Sospeso. Non c’è ancora una notizia ufficiale, nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati né della produzione ma in molti riportano non solo i nomi di maestro e ballerina contagiati ma anche dello stop. Se davvero Ballando con le Stelle è al momento Sospeso è per permettere la sanificazione dello studio, delle sale in cui i ballerini e i vip provano. Sono Samuel Peron e Rosalinda Celentano i due nomi risultati postivi al covid. Questo dimostra che i controlli sono continui ma anche che il contagio è dietro l’angolo. Sono loro la coppia da cui ... Leggi su ultimenotizieflash

