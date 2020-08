Sfruttava gli immigrati nei campi come schiavi, sequestrata la startup dei radical chic (Di martedì 25 agosto 2020) Milano, 25 ago – E’ finita sotto sequestro per sfruttamento della manodopera – costituita per lo più da immigrati – la blasonatissima, solidarissima, radical chicchissima startup milanese Straberry. Quando si dice il caso. Fondata da un giovane imprenditore ex bocconiano e dal doppio cognome, il trentunenne Guglielmo Stagno d’Alcontres, trattava la vendita a chilometro zero di frutta e ortaggi coltivati alle porte di Milano e venduti nei quartieri del centro città con le Apecar. Un progetto pensato e sviluppato per la sinistra al caviale meneghina, vincitore dell’Oscar Green di Coldiretti nel 2013 e nel 2014, più volte citato e preso ad esempio per l’impegno ecologico. Un piccolo impero del valore di sette milioni e mezzo di euro, che ora è sotto ... Leggi su ilprimatonazionale

Dalle indagini della Guardia di Finanza, emerge che i lavoratori raccoglievano fragole a poco più di 4 euro all'ore per almeno 9 ore al giorno. Del tutto inapplicate le misure anti Covid. L'azienda er ...

L’azienda pluripremiata da Coldiretti, modello di start up fondata da un giovane bocconiano di nobili origini, Guglielmo Stagno d’Alcontres, sfruttava i braccianti africani a una quindicina di chilome ...

