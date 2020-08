Santanchè: “Briatore ricoverato per prostatite. Positivo al Covid? Chi lo dice?” (Di martedì 25 agosto 2020) Daniela Santanchè, amica e socia di Flavio Briatore, ha parlato delle condizioni di salute dell’imprenditore che sarebbe risultato Positivo al Coronavirus: “Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri – ha detto la parlamentare di Fratelli d’Italia durante la trasmissione In Onda -. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”. “Si trovava a Montecarlo – ha proseguito -, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non ... Leggi su tpi

Adnkronos : #Briatore, #Santanche: 'Ricoverato per prostatite' - lucatelese : La Santanché dice: “Briatore ha la prostatite, nessuno ha detto che ha il Covid” - La7tv : #inonda La rivelazione di Daniela #Santanché: 'Ho parlato con Flavio #Briatore oggi e mi ha detto che è stato ricov… - Carlaa_caa : RT @dDinoPirri: A #inonda la Santanchè sta dicendo che #Briatore è il nipote di Mubarak - ascochita : RT @manginobrioches: Fermi tutti, #Briatore - dice la #Santanché a #inonda - 'è ricoverato per recidiva della prostatite e curato per quest… -