Morto a 19 anni Landon Clifford: lo YouTuber lascia moglie e 2 figli (Di martedì 25 agosto 2020) Landon Clifford aveva 19 anni e, un’avviata carriera su YouTube con la moglie e due figli. Divenuto famoso in Inghilterra grazie al suo canale in condivisione con la compagna. 19 anni, una carriera da YouTuber in condivisione con sua moglie e due figli. Landon Clifford nella sua vita ha decisamente bruciato le tappe e a darne l’annuncio della morte è stata proprio la sua compagna tramite un toccante messaggio social. Il suo successo è dovuto al racconto proprio sulla nota piattaforma video dell’esperienza della gravidanza e dei figli in giovanissima età. A 16 anni la prima figlia, la seconda solo pochi mesi ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : E' morto stanotte nella sua casa romana Arrigo Levi, giornalista, scrittore e conduttore televisivo. Aveva 94 anni. - LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - Open_gol : Gianluca Moscardelli, 48 anni, senza alcuna malattia pregressa, è morto a Milano il 9 agosto dopo un trapianto di p… - LaCnews24 : Morto Nino Calarco, storico direttore della Gazzetta del Sud per 44 anni #calabrianotizie #newscalabria - cesaregiorgian1 : È morto Nino Calarco, direttore della Gazzetta del Sud per 44 anni e un grande uomo del Meridione -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni Falegname di 30 anni muore in Nuova Zelanda folgorato dalla corrente elettrica. Fara Novarese in lutto La Stampa E’ morto Nino Calarco, giornalista e politico con il sogno del Ponte

87 anni, di cui 44 spesi a dirigere la Gazzetta del Sud. E’ morto oggi Nino Calarco, figura emblematica nella storia di Messina e più in generale del Mezzogiorno italiano: un giornalista ma anche un p ...

Viviana Parisi, la rabbia del padre: “Poteva essere trovata prima”

Viviana Parisi, la rabbia del padre: “Le ricerche sono state superficiali” (Fonte: Facebook) Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni. La donna, allontanatasi ...

87 anni, di cui 44 spesi a dirigere la Gazzetta del Sud. E’ morto oggi Nino Calarco, figura emblematica nella storia di Messina e più in generale del Mezzogiorno italiano: un giornalista ma anche un p ...Viviana Parisi, la rabbia del padre: “Le ricerche sono state superficiali” (Fonte: Facebook) Proseguono le indagini sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele di 4 anni. La donna, allontanatasi ...