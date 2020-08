Migranti: Salvini, Lamorgese e governo favoriscono l’immigrazione clandestina (Di martedì 25 agosto 2020) L'attuale governo sta aiutando il traffico di esseri umani, sta semplificando la vita degli scafisti, Cosa propongo io? Il governo, la Lamorgese -sottolinea Salvini- ricollochi gli immigrati clandestini negli altri Paesi europei come aveva promesso di fare, invece, non ricollocano nessuno e li fa sbarcare 15mila Leggi su firenzepost

fattoquotidiano : Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura… - fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - zodluc : RT @fanpage: La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - Antonio98854326 : @LegaSalvini il tre ottobre processeranno non solo Salvini ma tutti noi mi rivolgo a questo signore che assomiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Salvini

ROMA – La Lamorgese “è una criminale” per la gestione dell’immigrazione clandestina. Lo dice Matteo Salvini ospite di ‘In Onda’ su La7. Il conduttore Luca Telese chiede al leader della Lega di conferm ...“Lampedusa ha bisogno di risposte concrete ed immediate da parte del governo nazionale: è indispensabile avviare immediatamente i trasferimenti per ripristinare condizioni di sicurezza, innanzitutto s ...