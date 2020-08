Le “altre” Fifth Harmony: cosa stanno facendo ora? (Di martedì 25 agosto 2020) In molti conosciamo Camila Cabello, ma le altre quattro Fifth Harmony? In occasione del terzo anniversario d’uscita del loro ultimo album ripercorriamo le loro carriere da soliste ed esaminiamo singolarmente i loro stili. Dopotutto, quest’anno avremo gli album di debutto di tutte e quattro… Fifth Harmony: tre anni come un giorno Sono passati tre anni, ma è come se fosse appena successo. Un attimo prima le Fifth Harmony, una delle più grandi girl band al mondo, rilasciano il loro terzo album sul mercato con grande aspettativa. Un attimo dopo, che molti fan ancora non si erano ripresi dall’abbandono di Camila Cabello, annunciano il loro scioglimento. O più correttamente “rottura indefinita”, per concentrarsi ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

