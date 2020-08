La pandemia di bugie diffuse alla prima giornata della convention di Trump (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo un pomeriggio e una notte passati a seguire la convention repubblicana, si aspetta l’alba assai preoccupati per le notizie apprese. Se vincerà Joe Biden, verranno abolite le case unifamiliari; lo dicono i coniugi McCloskey, gli avvocati di Saint Louis usciti armati a minacciare i dimostranti fuori dal loro villone, diventati famosissimi sui social e perciò invitati a parlare. E i dimostranti, avvertono Patricia e Mark McCloskey, «verranno a prendervi nei sobborghi». L’America in schiavitù Se i democratici prevarranno «i cinesi controlleranno il mercato dei farmaci e non vedrete più un dottore»; lo ha detto Natalie Harp, ex paziente oncologica bionda e molto carina. Con Biden alla Casa Bianca, «vi ridurranno in schiavitù, sarete schiavi della debole, ... Leggi su linkiesta

pietrofrigo : RT @christianrocca: Televenditore in chief La pandemia di bugie diffuse alla prima giornata della convention di Trump Di @marilur1 htt… - christianrocca : Televenditore in chief La pandemia di bugie diffuse alla prima giornata della convention di Trump Di @marilur1… - Giuseppe_alari : @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT ha lanciato la PANDEMIA che ora ti faccio vedere che i conteggi non Tornano V.URL… - MIRKOCCHI : @MysteryFaith424 Bugie quali, di una invasione dall'Africa di 100000 persone? Rilassati, non sono 1000 persone che… - AliceVolintiru : RT @peppiniellopz: @Federica989111 Risponderebbero: Virus, pandemia? Sono fake news (BUGIE,per me; fake news per loro che non amano l'ital… -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia bugie La pandemia di bugie diffuse alla prima giornata della convention di Trump Linkiesta.it Jessica Koscielniak / POOL / AFP

Dopo un pomeriggio e una notte passati a seguire la convention repubblicana, si aspetta l’alba assai preoccupati per le notizie apprese. Se vincerà Joe Biden, verranno abolite le case unifamiliari; lo ...

Covid, «Italia, boom di casi»: la concorrenza sleale dei Paesi più in crisi

«The not-so-dolce vita», titolava a giugno l’Economist, raccontando le difficoltà del Belpaese nell’attrarre turisti dopo la prima ondata della pandemia. A corredo, foto in bianco e nero di una barca ...

Dopo un pomeriggio e una notte passati a seguire la convention repubblicana, si aspetta l’alba assai preoccupati per le notizie apprese. Se vincerà Joe Biden, verranno abolite le case unifamiliari; lo ...«The not-so-dolce vita», titolava a giugno l’Economist, raccontando le difficoltà del Belpaese nell’attrarre turisti dopo la prima ondata della pandemia. A corredo, foto in bianco e nero di una barca ...