La crisi delle democrazie e il pericolo populismo (Di martedì 25 agosto 2020) La democrazia liberale è sfidata in quasi tutti i paesi occidentali da un nuovo nemico politico: la combinazione tra populismo e nazionalismo. La fine della Guerra Fredda, a seguito della caduta dell'Unione Sovietica, aveva fatto pensare a numerosi osservatori che i principi dello Stato di diritto e della legittimazione del processo elettorale con cui vengono scelti periodicamente i governanti si sarebbero diffusi a macchia d'olio per tutto il globo. Capofila di tale pensiero è stato Francis (...) - Tribuna Libera / Democrazia, populismo Leggi su feedproxy.google

agorarai : 'Ho rispetto per quanto ha fatto il Governo, ma non lo condivido. La politica dei bonus è come mettere delle toppe… - borghi_claudio : @marcocobianchi La solita favoletta che se tutti pagassero le tasse si pagherebbe di meno. Poi @CottarelliCPI sareb… - CLAUDIOMARTANO2 : Anche per queste vittime causate certamente da fragilità psicologiche, ma soprattutto da un lockdown generalizzato… - CyberSecHub0 : RT @_Net_Insurance: Post #COVID19 : la domanda di coperture #cyber è un’opportunità per i broker Il 95% dei professionisti della e-securit… - ascenzapisoni : RT @MondoDemLab: La crisi a #Minsk e l'avvelenamento di #Navalny dimostrano l'importanza di una politica russa ben pensata. In #Germania i… -

Ultime Notizie dalla rete : crisi delle Blog | Crisi di liquidità? Esiste una soluzione, la crowdliquidity Il Sole 24 ORE Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 25 agosto, bollettino ufficiale

Sono 116 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 3.132 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 30 provenienti dalla Sardegna ed altri 24 dall'estero. Questi i dati dell'ultimo bollett ...

Sahel, polveriera nel deserto. Padre Armanino: “Golpe in Mali simbolo della fragilità della regione”

Il colpo di Stato militare in Mali, con la deposizione non violenta del presidente in carica Ibrahim Boubacar Keita (eletto in seguito al golpe del 2012), “era qualcosa di prevedibile e non ha sorpres ...

Sono 116 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 3.132 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 30 provenienti dalla Sardegna ed altri 24 dall'estero. Questi i dati dell'ultimo bollett ...Il colpo di Stato militare in Mali, con la deposizione non violenta del presidente in carica Ibrahim Boubacar Keita (eletto in seguito al golpe del 2012), “era qualcosa di prevedibile e non ha sorpres ...