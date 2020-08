Incidente sul lavoro, operaio perde la falange di un dito (Di martedì 25 agosto 2020) Nuovo Incidente sul lavoro in Toscana , che ripropone una volta di più il tema della sicurezza. Un operaio ha riportato l'amputazione di una falange . E' avvenuto questa mattina in una vetreria di ... Leggi su lanazione

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - IlariaPiperno : RT @martabonafoni: Ennesimo incidente ai danni di un bracciante indiano nell'Agro Pontino. Con @metilparaben ci auguriamo sia fatta piena l… - edo_annucci : RT @martabonafoni: Ennesimo incidente ai danni di un bracciante indiano nell'Agro Pontino. Con @metilparaben ci auguriamo sia fatta piena l… - metilparaben : RT @martabonafoni: Ennesimo incidente ai danni di un bracciante indiano nell'Agro Pontino. Con @metilparaben ci auguriamo sia fatta piena l… - martabonafoni : Ennesimo incidente ai danni di un bracciante indiano nell'Agro Pontino. Con @metilparaben ci auguriamo sia fatta pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

La Nazione

Sono iniziati in mattinata i lavori per la nuova pista ciclabile "leggera" in viale Monza, a Milano. Come spiegato dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli, la soluzione adottata dal Comune è quell ...Bari, 24 agosto 2020. La strada statale 101 “Salentina di Gallipoli” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al km 27,100, in località Galatone, in provincia di Lecce, a causa di un inciden ...