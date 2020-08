In arrivo un asteroide sulla Terra il 2 novembre 2020: possibili rischi (Di martedì 25 agosto 2020) Sta girando voce in queste ore che il 2 novembre 2020 un asteroide sia destinato a colpire la Terra, creando ulteriori ansie agli italiani che, quest'anno, hanno già dovuto fare i conti con la pandemia. Come se non bastasse, nelle scorse settimane ci siamo già soffermati su questioni simili, anche se in quel frangente l'asteroide è passato a chilometri di distanza dal nostro pianeta. Dunque, proviamo a fare ordine tra le informazioni disponibili, dopo aver raccolto alcuni dettagli in merito. Un asteroide potrebbe colpire la Terra il 2 novembre 2020 In particolare, secondo le ultime ricostruzione pare effettivamente che un asteroide possa colpire la Terra il 2 ... Leggi su optimagazine

BertacchiCarmen : Pare #asteroide in arrivo a Novembre: attendiamo nuovi Decreti? - focusTECHit : Un #Asteroide si dirige verso la Terra, arrivo previsto il 2 Novembre - #Impatto | - infoitscienza : Asteroide in arrivo: volevano tacere ma c’è la nuova data ufficiale - IvanRamondo : @GianpasqualeC @GassmanGassmann l'umanità si estinguerà se cadrà un asteroide di oltre 30 km. per il resto si sà ch… - blade_runner68 : @nadiarizzo1210 In realtà il famoso asteroide di cui tutti auspichiamo il provvidenziale arrivo (a patto che cada s… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo asteroide Asteroide in arrivo: non volevano farci sapere dell’evento, ecco la data Tecnoandroid Asteroide potrebbe colpire la terra tra meno di tre mesi: ecco data e info

Pare che un asteroide si stia approssimando all’atmosfera terrestre dopo il nuovo rapporto NASA che conclude con data ufficiale del passaggio e nuove informazioni. Ciò che è stato possibile leggere tr ...

Le aree luminose e il deposito di acqua liquida del pianeta nano Cerere

Cerere è l’asteroide più massiccio della fascia principale del sistema solare, situato com’è tra Marte e Giove. Scoperto il 1° gennaio 1801 dall’astronomo palermitano Giuseppe Piazzi, che inizialmente ...

Pare che un asteroide si stia approssimando all’atmosfera terrestre dopo il nuovo rapporto NASA che conclude con data ufficiale del passaggio e nuove informazioni. Ciò che è stato possibile leggere tr ...Cerere è l’asteroide più massiccio della fascia principale del sistema solare, situato com’è tra Marte e Giove. Scoperto il 1° gennaio 1801 dall’astronomo palermitano Giuseppe Piazzi, che inizialmente ...