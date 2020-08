ICF Group acquista altre azioni proprie (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – ICF Group ha acquistato nel periodo dal 13 al 20 Agosto 2020 complessive n. 4.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,06% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,224 euro per un controvalore complessivo pari a 20.895 euro nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2020 (già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia). A seguito degli acquisti comunicati, l’ammontare complessivo delle azioni proprie detenute da Industrie Chimiche Forestali è di n. 5.650 azioni, pari al 0,078% del capitale sociale, mentre il numero di ... Leggi su quifinanza

newsfinanza : ICF Group acquista altre azioni proprie -

Ultime Notizie dalla rete : ICF Group ICF Group acquista altre azioni proprie Teleborsa ICF Group acquista altre azioni proprie

(Teleborsa) - ICF Group ha acquistato nel periodo dal 13 al 20 Agosto 2020 complessive n. 4.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,06% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,224 eur ...

Industrie Chimiche Forestali, al via il buyback

Industrie Chimiche Forestali comunica l’avvio del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti A ...

(Teleborsa) - ICF Group ha acquistato nel periodo dal 13 al 20 Agosto 2020 complessive n. 4.000 azioni proprie (corrispondenti allo 0,06% del capitale sociale) ad un prezzo unitario medio di 5,224 eur ...Industrie Chimiche Forestali comunica l’avvio del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti A ...