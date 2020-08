Icardi frecciata all’Inter: «Parigi è stata la scelta migliore della mia vita» – FOTO (Di martedì 25 agosto 2020) Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha pubblicato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti del club Parigino attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: «Venire a Parigi è stata la scelta migliore della mia vita. Lo scorso anno dovevo prendere la decisione di cambiare un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto e per quello che costruiremo da ora in poi». View this post on Instagram Hace un año tenía que tomar la decisión de cambiar, de algo nuevo, algo por descubrir.. hoy un año mas ... Leggi su calcionews24

