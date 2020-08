Elisabetta Canalis fa impazzire il web in slip e senza trucco su Instagram (Di martedì 25 agosto 2020) Elisabetta Canalis ha 43 anni ma farebbe invidia a qualsiasi ventenne nella sua ultima foto postata sul suo profilo Instagram con il suo “intimo preferito”. Fisico statuario e “natural look” la Canalis posa, in camera da letto, in reggiseno e slip intimissimi sfoggiando una bellezza mozzafiato. Ma a lasciare di stucco non sono solo gli addominali da urlo: la showgirl sarda oggi naturalizzata statunitense è praticamente senza trucco. Un lusso che in poche possono permettersi alla sua età. E infatti gli apprezzamenti non tardano ad arrivare con decine di migliaia di like in pochissimo tempo. Questi scatti sponsorizzati non sono certo passati inosservati, cosi come la bellezza senza tempo della bellissima ... Leggi su tpi

