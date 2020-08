Elezioni regionali e comunali, a Crotone Salvini si dimentica degli anni in cui il centrodestra ha governato il Paese e la Calabria (Di martedì 25 agosto 2020) La venuta del leader della Lega a Crotone ha rappresentato per i suoi simpatizzanti, locali e provenienti anche dalle comunità confinanti con la Città di Pitagora, il vecchio film con identica sceneggiatura: self, parere contrario su tutto ciò che il Governo ha messo in essere e metterà in seguito, proteste nei suoi confronti da chi non ha condiviso la sua presenza. Tra le dichiarazioni fatte da Salvini: “Chiudere i porti agli immigrati, tenere aperte le discoteche, il numero dei contagiati non è veritiero, a scuola si deve andare senza mascherina, la SS 106 è inadeguata, Crotone e la Calabria non saranno più fanalini di coda, parlerò con la presidente Iole Santelli perché metta in essere tutti i provvedimenti affinché si inverta la rotta di ... Leggi su laprimapagina

davidallegranti : I veneti stanno decidendo se dare il 70 o l'80 per cento a Luca Zaia alle elezioni regionali. Per il centrosinistra… - zaiapresidente : ?????? Ecco la squadra di 165 candidati che mi sostiene alle prossime Elezioni Regionali del 20/21 settembre. L’IMPEGN… - Antonio_Tajani : Direzione Valle d'Aosta, pronti a lanciare la sfida per le prossime elezioni regionali e amministrative. Oggi ad Ao… - FerdinandoCave2 : @PallinoPingo @virginiaraggi @AzzolinaLucia Il 18% due anni fa, alle Politiche; già alle Europee risultatlva oltre… - edoardo_go : RT @ViolaCarofalo: Vi aspettiamo oggi a Napoli con @Giul_Granato per l'inaugurazione del comitato elettorale in vista delle elezioni region… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali Veneto 2020: candidati e liste in provincia di Padova Il Mattino di Padova Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: “È in ottima salute”

Silvio Berlusconi è risultato negativo al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus: lo rivela l’Ansa, secondo cui il Cavaliere si sarebbe sottoposto al doppio tampone per il Covid-19 risultando ne ...

