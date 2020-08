Dall’Argentina, TyC: “Messi ha comunicato al Barcellona di voler andare via” (Di martedì 25 agosto 2020) Bomba dall’Argentina. Secondo TyC Sports Leo Messi avrebbe chiesto al Barcellona di voler andare via. Nella ricostruzione della rete televisiva argentina, la Pulce avrebbe presto la decisione dopo l’incontro con Koeman. Sempre secondo TyC, il Manchester City resta in pole come probabile nuovo club dell’argentino, mentre l’Inter “sogna di averlo”. Non esclusa la pista MLS, mentre restano sempre aperte le porte del Newell’s, proprio il club dal quale il Barça ha prelevato l’allora giovanissimo Messi. Foto: Mundo Deportivo L'articolo Dall’Argentina, TyC: “Messi ha comunicato al Barcellona di voler andare via” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

