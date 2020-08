Caldoro e Salvini in tackle su De Luca: “Non ha fatto nulla per il Sannio” (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAd accogliere Matteo Salvini nel Sannio c’è Stefano Caldoro, candidato alla carica di governatore della regione Campania alle prossime elezioni di settembre: “Salvini è un leader che fa sentire la sua presenza in Campania – ha dichiarato Caldoro – noi dobbiamo fare di tutto per liberarci di De Luca che parla solamente ma non mantiene nessuna promessa. Per il Sannio non ha fatto assolutamente nulla”. Sulla gestione di De Luca, Salvini incalza ed alza i toni del dibattito: “Solo chiacchiere quelle dell’ormai ex governatore della Campania, ha smantellato la sanità in regione e nel Sannio. Ben cinquantamila campani ogni anno vanno a farsi ... Leggi su anteprima24

