Briatore, a Montecarlo chiuso il suo ristorante Cipriani: 'Due membri del personale positivi' (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo il focolaio che si è sviluppato al Billionaire in Sardegna, anche il ristorante Cipriani di Montecarlo, di proprietà di Flavio Briatore , è stato chiuso a scopo precauzionale per il rischio di ...

MediasetTgcom24 : Covid, a Montecarlo chiuso il ristorante Cipriani di Briatore #covid - Adnkronos : #Covid, a #Montecarlo chiude '#Cipriani' di Briatore: 'Due positivi' - LaStampa : «La decisione è stata presa dopo che un membro del personale esterno e uno interno sono risultati positivi», comuni… - erikapretti21 : RT @FabrizioDelpret: 60 positivi, su 100 tamponi effettuati, al #Billionaire di #Briatore. Un focolaio enorme. È ora di dire basta a quest… - esseCefa : RT @Guli__1979: Prime preoccupazioni di #Briatore dopo aver preso il Covid in Sardegna: 'Ma posso pagarci le tasse a Montecarlo?' . -

Nelle ultime ore è uscita la notizia di Flavio Briatore ricoverato in ospedale per il coronavirus e le polemiche non sono mancate. Ultimamente, infatti, l’imprenditore ha attaccato il governo e gli es ...Flavio Briatore è ricoverato da domenica 23 agosto al San Raffale di Milano — con febbre e globuli bianchi bassi (leucopenia) — per aver contratto il Covid. Secondo quanto risulta al Corriere, oggi so ...