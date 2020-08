‘Ballando con le Stelle 15’, due concorrenti positivi al Coronavirus, chiuso lo studio per la sanificazione (Di martedì 25 agosto 2020) Manca pochissimo al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci su Rai Uno. La messa in onda era prevista a Marzo di quest’anno ma a causa dell’emergenza Coronavirus è slittata a Settembre ma a distanza di così poco tempo una delle coppie ufficiali che prenderanno parte al programma, ovvero l’attrice Rosalinda Celentano e il noto ballerino Samuel Peron sarebbero risultati positivi al Coronavirus. A darne notizia è stato il portale Cinque Quotidiano che ha pubblicato un post che lascia pochi dubbi su quanto è accaduto: Rosalinda Celentano e Samuel Peron sarebbero positivi al Coronavirus. … Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che lo studio della ... Leggi su isaechia

KattInForma : Ballando con le stelle, concorrenti contraggono il Covid: programma a rischio? - paolaferrari_og : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - carmenmirandaib : RT @Giangiology: Se salta Ballando Con Le Stelle: - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, Samuel Peron positivo al Covid-19, prove fermate - EmeParonzini : @_realmiche No, la famosa correlazione tra fare pagliacciate quando scopri di avere il covid in casa come prima rea… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con I giochi che vorremmo rivedere della SEGA Retrogaming History