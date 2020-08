A cosa serve davvero il referendum sul taglio dei parlamentari? (Di martedì 25 agosto 2020) (foto: Getty Images)La riforma sul taglio dei parlamentari è stata approvata in via definitiva lo scorso autunno, dopo la doppia lettura prevista per le leggi di revisione costituzionale (interviene infatti sugli artt. 56, 57 e 59 della Carta). Non avendo però raggiunto nel secondo passaggio la maggioranza qualificata dei due terzi in ciascuna camera, si è aperta la strada del referendum costituzionale. Il quarto della storia repubblicana dopo quelli del 2001 (sulla modifica del Titolo V della Costituzione), del 2006 (sull’assetto la federale immaginato dai saggi di Lorenzago) e del 2016 (la tribolata riforma Renzi che mise fine al governo dei cento giorni). Le ultime due furono bocciate con ampio margine, solo la prima venne confermata dagli elettori a dire il vero con un’affluenza molto bassa ... Leggi su wired

repubblica : Covid, cosa serve alla scuola - AlbertoBagnai : Perché? Ma che cosa vuol dire? Si riduce il pluralismo quando scompare una voce diversa, non quando si soegne un me… - Caterin34979927 : @sonopeppepunto Ma anche di impreciso.....a cosa serve mantenere a vita sfaccendati? - GianlucaLit : @Aelois_ Questo è vero, cosa serve? Serve per conoscere le attitudini dei bambini alle vari materie ,anche se molti… - claudiomontar : @fabio_sona se non capisci a cosa serve un governo che prima fa una cosa e poi scarica la colpa, a sensazione, ai s… -

Ultime Notizie dalla rete : cosa serve Covid, cosa serve alla scuola Rep Razzismo a Pistoia: “Non voglio essere servito da una nera”

Episodio di razzismo a Pistoia in un supermercato Unicoop. Il fila al banco dei salumi: “Non voglio essere servito da una nera” Ancora un episodio di razzismo in Italia. Questa volta avviene a Pistoia ...

Turisti e personale scolastico: ecco dove e come fare i tamponi

Sono un turista e rientro dalle vacanze: cosa devo fare? Partiamo dalla novità ... le regole sono più stringenti: servono l’isolamento fiduciario in casa e due tamponi durante la quarantena.

Episodio di razzismo a Pistoia in un supermercato Unicoop. Il fila al banco dei salumi: “Non voglio essere servito da una nera” Ancora un episodio di razzismo in Italia. Questa volta avviene a Pistoia ...Sono un turista e rientro dalle vacanze: cosa devo fare? Partiamo dalla novità ... le regole sono più stringenti: servono l’isolamento fiduciario in casa e due tamponi durante la quarantena.