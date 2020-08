Zanzare geneticamente modificate per combattere febbre gialla e dengue. Ma per alcuni esperti è un “esperimento alla Jurassic Park” (Di lunedì 24 agosto 2020) Zanzare geneticamente modificate per combattere alcune malattie. Una decisione arrivata dopo anni di discussioni e monitoraggi delle Zanzare cosiddette “Aedes Aegypti” che proliferano nelle Florida Keys, un arcipelago di isole che si trova nel sud-est degli USA. Come spiegato dal quotidiano “Il Post”, il gene presente nelle Zanzare geneticamente modificate impedirebbe la proliferazione di Zanzare femmine, che sono quelle portatrici di malattie come la febbre gialla, la Zika e la dengue. Per questo si procederà alla liberazione di circa 750 milioni di Zanzare geneticamente ... Leggi su nonsolo.tv

