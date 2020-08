Università: “Una sessione suppletiva dei test di ingresso per i ragazzi che non possono sostenerli perché in isolamento per Covid" (Di lunedì 24 agosto 2020) “Una sessione suppletiva dei test di ingresso universitari per i ragazzi che non possono sostenerli perché in isolamento per Covid”. E’ quanto sta valutando il Ministero dell’Università, secondo quanto annuncia la sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico Alessia Morani.Nei giorni scorsi era emersa la problematica dei ragazzi che si trovano in isolamento al rientro dalle vacanze a causa del Covid-19 e che per questo sono impossibilitati a sostenere i test d’ingresso universitari.“Mi sono - spiega Morani - immediatamente attivata con il Ministero ... Leggi su huffingtonpost

EroticiR : La collega all'universit? d? il culo #raccontoerotico - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Avviso di mobilit? presso l’Universit? di Trento per 2 posti CAT D area tecnico a - radioscienza : New post: Tor Vergata news: Avviso di mobilit? presso l’Universit? di Trento per 2 posti CAT D area tecnico a - BeliceIt : Università, entro il 4 settembre le domande per le borse di studio all’Ersu Palermo - apetrazzuolo : LA RICERCA - Università di Torino: un derivato fisiologico del colesterolo blocca il virus del Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Università &ldquoUna L' UNIVERSIT À DI PADOVA PRESENTA UN VIDEO-VADEMECUM CON LE REGOLE PER IL RITORNO IN AULA WWWITALIA Dottoranda dell'Università di Pisa vince il Bando di ricerca del Ministero della Salute

Virginia Mamone, ingegnere biomedico al terzo anno di dottorato, ha proposto un progetto per sviluppare il primo dispositivo chirurgico di Realtà Aumentata basato sulla proiezione. Head Mounted Projec ...

Universinà, Medicina "ufficiale" alla Kore di Enna: al via la quarta facoltà siciliana

Iscritti a Medicina alla Kore di Enna. A metà ottobre 99 ragazzi e ragazze potranno dire di frequentare la quarta facoltà che forma medici nell'Isola, dopo Palermo, Catania e Messina. Un corso che non ...

Virginia Mamone, ingegnere biomedico al terzo anno di dottorato, ha proposto un progetto per sviluppare il primo dispositivo chirurgico di Realtà Aumentata basato sulla proiezione. Head Mounted Projec ...Iscritti a Medicina alla Kore di Enna. A metà ottobre 99 ragazzi e ragazze potranno dire di frequentare la quarta facoltà che forma medici nell'Isola, dopo Palermo, Catania e Messina. Un corso che non ...