Torino 2021, dai Verdi prove di dialogo con il centrosinistra (Di lunedì 24 agosto 2020) I Verdi-Europa Verde in previsione delle elezioni amministrative del 2021 a Torino tendono la mano al centrosinistra, offrendo prove di dialogo pur non escludendo la corsa in solitaria. “A settembre ci auguriamo di essere invitati al tavolo del centrosinistra. In quel momento esprimeremo la nostra posizione: noi di Verdi-Europa Verde crediamo che la nostra città meriti discontinuità, e che siano più che legittime le primarie per poter dare la possibilità ai cittadini di scegliere liberamente il proprio primo cittadino. Ci auguriamo che le altre forze politiche sostengano la nostra visione. In caso contrario valuteremo una candidatura autonoma”, dichiarano i co-portavoce regionale Tiziana Mossa, e i ... Leggi su nuovasocieta

c_appendino : A #Torino, Settimo Torinese e Avigliana sono stati assegnati i campionati europei di #baseball 2021. Un successo d… - torinoggi : Comunali 2021, Versaci: 'Stati Generali del M5S Torino per definire programmi. Eventuale ricandidatura di Appendino… - laarrysdaughter : ?????? Vendo due biglietti per il concerto di Harry Styles a Torino il 13.02.2021 Settore 209 (retro palco) Fila 5… - LelloForlini : Archiviato il fallimento sulle Regionali, Di Maio rilancia su un patto col Pd su 5 grandi città al voto nel 2021, m… - GianniVernetti : Dopo il silenzio complice dei dittatori su #Bielorussia e #Navalny, il Ministro @luigidimaio propone al @pdnetwork… -

Nel corso delle ultime due settimane Ryanair ha annunciato una raffica di nuovi collegamenti dall’Italia. Da Rimini la compagnia decollerà alla volta di Vienna con due frequenze settimanali a partire ...

Dice che la parola "lockdown" proprio non le piace. "Preferisco 'lucchettaggio' o 'clausura autoimposta', ma immagino che ogni tanto, per comodità, toccherà usarla". Il tragico periodo dell'emergenza ...

