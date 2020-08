Theo Hernandez – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di lunedì 24 agosto 2020) Theo Hernandez è stato giudicato il miglior terzino sinistro della Serie A 2019/20. Questo per il suo rendimento, alto e costante, per il suo peso in goal e assist nell’economia del Milan, e per la capacità di sbaragliare la concorrenza interna al club milanista (Ricardo Rodriguez e Laxalt) nel Ruolo. Theo Hernandez: Ruolo Theo Hernandez è un terzino sinistro completo, bravo in fase difensiva ed offensiva. Tutto mancino, più che discreto tecnicamente, associa velocità in progressione a forza fisica che lo rendono difficile da contenere. È un buon crossatore, ha notevoli capacità di inserimento e vede molto bene la porta. Theo Hernandez: ... Leggi su giornal

