Sonny Di Meo e Sara Shaimi non vanno a convivere: ecco perché lui ha rifiutato la richiesta dell’ex tronista (Di lunedì 24 agosto 2020) Sonny Di Meo ha replicato alla lettera di ara Shaimi, l’ex corteggiatore ha spiegato perchPé ad oggi non vuole andare a convivere Si torna a parlare di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, coppia nata pochi mesi fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. L’ex tronista ha scelto Sonny a maggio, ma nonostante stiano inseme da pochi mesi lei è già pronta ad affrontare l’importante passo della convivenza. Tramite una lettera pubblicata da poche settimane sul settimanale Di Più, Sara Shaimi ha parlato dell’importanza della sua relazione con Sonny ... Leggi su nonsolo.tv

Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? - blogtivvu : Uomini e Donne, Sara Shaimi chiede a Sonny di convivere ma Di Meo le “sgancia” un due di picche ??? ??? Ti raccontia… - zazoomblog : Uomini e Donne Sara Shaimi chiede a Sonny di convivere ma Di Meo le “sgancia” un due di picche - #Uomini #Donne… - blogtivvu : Uomini e Donne, Sara Shaimi chiede a Sonny di andare a convivere ma Di Meo le “sgancia” un due di picche. - Notiziedi_it : Temptation Island Vip, Sonny Di Meo e Sara Shaimi prima coppia? -

Ultime Notizie dalla rete : Sonny Meo

Gossip Fanpage

Solamente una settimana fa, Sara Shaimi chiedeva al fidanzato Sonny Di Meo, conosciuto a Uomini e Donne, di andare a convivere. Per farlo aveva scelto le pagine del settimanale DiPiù, con una lettera ...Continua la relazione tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo a qualche mese dalla loro uscita da Uomini e Donne, ma non come vorrebbe la ex tronista. Lui ha infatti rifiutato pubblicamente la sua proposta di ...