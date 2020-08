Serie A 2020/2021, il calendario ad inizio settembre: manca l’ufficialità (Di lunedì 24 agosto 2020) Sta per nascere la Serie A 2020/2021 Archiviata la stagione 2019/2020 con le finali di Europa League e Champions League il calcio si prepara ad affrontare la stagione 2020/2021. La Serie A ha fissato per il 19 settembre l’inizio del nuovo campionato e presto si conoscerà la data ufficiale della presentazione del nuovo calendario. calendario che sarà svelato il primo settembre, e a differenza degli altri anni, non verrà presentato negli studi televisivi di Sky, ma attraverso i canali social e il sito della Lega. L'articolo Serie A 2020/2021, il calendario ad inizio ... Leggi su intermagazine

SkySport : Inter, i tifosi stanno con Lukaku: l'hashtag #WeLoveYouRom prima tendenza su Twitter - CorSport : '#Conte ha perso 30 milioni in una truffa in Inghilterra' ?? - Gazzetta_it : #Perisic, #Icardi, #Politano, #Gabigol e #JoaoMario: quelli che lontano dall'#Inter... vincono! - Fulvio_Fabi : Ti sei perso l'edizione online di #BlackHat 2020? Marc Laliberte e Corey Nachreiner di WatchGuard condividono i pun… - acamilli : RT @ProfCampagna: Ieri sera si è conclusa la stagione calcistica 2019/2020. È stata un'annata lunga, difficile, storica. Le italiane da cos… -