Scuola | gli psicologi | “Ansie e timori accompagneranno bimbi primaria”

ROMA- Con il nuovo anno scolastico ripartirà anche l'ingresso al primo anno della scuola primaria, un giorno molto importante per tutti i bambini. Quest'anno lo sarà particolarmente, perchè i più piccoli hanno stretto legami intensi con i propri genitori e fratelli a causa della pandemia, subendo un distacco netto con i vecchi compagni della scuola dell'infanzia. "Dubbi, ansie, aspettative, timori, domande e fantasie accompagneranno questi bimbi durante il periodo che precede l'ingresso a scuola e anche i giorni successivi". A dirlo è il team di psicologi impegnati nel progetto 'Lontani ma vicini' di Diregiovani.it e dell'Istituto di Ortofonologia(IdO) che, nell'ambito della task force per l'emergenza educativa del Ministero dell'Istruzione, offrono uno spazio di ascolto e supporto a studenti, docenti e genitori.

