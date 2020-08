Punta Canna: il bagno fascista di Chioggia trasmette Faccetta nera con i saluti romani (Di lunedì 24 agosto 2020) Tre anni fa Gianni Scarpa e il suo stabilimento Punta Canna a Sottomarina di Chioggia divennero famosi per i cartelli fascisti in spiaggia. Oggi i protagonisti tornano a far parlare di sé per un video che circola in rete e che mostra che nel lido si trasmette Faccetta nera e si fanno i saluti romani. All’epoca dopo l’intervento della questura e della prefettura, che fecero rimuovere i cartelli, la procura di Venezia aprì un’indagine per apologia di fascismo (violazione della legge Scelba): ma poi i giudici archiviarono definendo le frasi di Scarpa una “libera espressione del pensiero”. Il video ritrae Scarpa che intona Faccetta nera dalla torretta in spiaggia. Sotto, uomini e ... Leggi su nextquotidiano

