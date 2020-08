Prolungamento Naspi, quando si rientra nei 2 mesi in più del decreto Agosto? (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Prolungamento della Naspi è stato previsto prima dal decreto Rilancio e poi dal decreto Agosto. Entrambe le proroghe agiscono sulle indennità di disoccupazione in scadenza in determinati periodi e sono una il Prolungamento dell’altra. Il decreto RIlancio, infatti, ha previsto il Prolungamento delle indennità in scadenza tra il 1 marzo ed il 30 aprile, il decreto Agosto per quelle in scadenza tra il 1 maggio ed il 30 giugno applicando, però, 2 ulteriori mensilità di indennità di disoccupazione in più anche per chi aveva già fruito della proroga del decreto Rilancio. Molta sembra essere, però, la confusione al riguardo e per fare un ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Prolungamento #NASPI, quando si rientra nei 2 mesi in più del decreto Agosto? - NotizieOra : Prolungamento #NASPI Decreto Agosto: a chi spetta e a chi no? - AlexMericano : @INPS_it Ma è confermato il prolungamento del Naspi per altri due mesi ancora? - INPS_it : @langdale90 Non si faceva domanda per la proroga della naspi? Intende forse l’ulteriore prolungamento del decreto agosto? #InpsInAscolto -

Ultime Notizie dalla rete : Prolungamento Naspi Prolungamento Naspi Decreto Agosto: a chi spetta e a chi no? Notizieora.it Decreto agosto 2020: Naspi, proroga Cig bonus assunzioni, stagionali

Cosa c'è nel decreto Agosto 2020? Quali sono le misure a cui sta lavorando il governo e che intende inserire nella nuova manovra estiva che dovrà approvare a metà del mese? Arrivato l'ok definitivo de ...

Decreto agosto 2020: Naspi proroga, Cig bonus stagionali assunzioni

Il prolungamento di due mesi di queste due indennità è stato introdotto dal decreto Rilancio con l’articolo 92 per quelle prestazioni scadute tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Altra novità ...

Cosa c'è nel decreto Agosto 2020? Quali sono le misure a cui sta lavorando il governo e che intende inserire nella nuova manovra estiva che dovrà approvare a metà del mese? Arrivato l'ok definitivo de ...Il prolungamento di due mesi di queste due indennità è stato introdotto dal decreto Rilancio con l’articolo 92 per quelle prestazioni scadute tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020. Altra novità ...