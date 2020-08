Niente potenziamento runico per Ryze, la decisione di Riot Games (Di lunedì 24 agosto 2020) Ryze, il signore delle Rune, è da sempre considerato come uno dei più abili maghi di Runeterra, si presenta come un anziano e ostinato arcimago che porta un enorme peso sulle spalle, un segreto che non condivide con nessuno. Dotato di un’ampia formazione e un immenso potere arcano,sulla carta, Ryze dovrebbe essere uno dei personaggi più forti di tutti i campioni presenti nel meraviglioso gioco League of Legends, ma sfortunatamente per lui e per coloro che lo apprezzano e lo supportano, non è così, anzi, è il perfetto contrario. Dopo una lunga serie di debuff, il mago delle Rune si è ritrovato depotenziato a livelli incredibili, in particolar modo quando si entra nel mid-late game, ovvero quando il gioco entra davvero nel bello dell’azione, un’azione che al momento il mago delle ... Leggi su esports247

