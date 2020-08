Musumeci chiude ai migranti per paura dei contagi o per calcolo politico? (Di lunedì 24 agosto 2020) La Sicilia non può essere invasa dai migranti ma dai mafiosi sì. È ormai evidente che il Covid non sia solo un virus ma uno strumento utilizzato per fini politici. L’ultimo ad adoperare il Virus è Nello Musumeci, il governatore siciliano, che ha emanato una ordinanza in cui vieta l’ingresso, il transito o la sosta “ per ogni migrante che raggiunga l’isola”. Questa volontà nasce, spiega nel documento, dal fatto che allo “stato non è possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio“. Ma su Facebook Musumeci, annunciando l’ordinanza, spiega che la Sicilia “non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altra parte”. Quindi la ... Leggi su ilfattoquotidiano

LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - FidanzaCarlo : @Musumeci_Staff chiude gli hotspot della Sicilia e dispone il trasferimento dei #clandestini fuori regione raccogli… - HuffPostItalia : Musumeci chiude tutto, ma non ha le chiavi - pborghilivorno : #governo #migranti Musumeci chiude tutto, ma non ha le chiavi (di L. Matarese) - helg_haper : @AnnaritaNinni @LegaSalvini Un governatore come Musumeci che chiude porti e hotspots. E noi siamo fieri di lui. -