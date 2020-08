Moratti: "Conte all'Inter ha fatto bene, ma suo futuro dipende da Suning" (Di lunedì 24 agosto 2020) MILANO - "In questi casi, tutto dipende dal tuo rapporto con il presidente, ma le sue capacità non possono essere messe in discussione. Ha fatto molto bene in questa stagione, ha ottenuto ottimi ... Leggi su corrieredellosport

FcInterNewsit : Moratti: 'Conte non si discute, ma il suo futuro all'Inter dipende da Zhang. Messi? Suning ci proverà' - sportli26181512 : Moratti: 'Conte all'#Inter ha fatto bene, ma suo futuro dipende da Suning': L'ex patron nerazzurro: 'Finale con Siv… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Moratti: 'Le parole di Conte? L'ha fatto più volte. Il fatto stesso che ripetesse diverse volte che ci fossero dei problem… - peppe76199232 : RT @ZZiliani: Quando l’1 ottobre 2000, dopo Reggina-Inter 2-1, Lippi disse che i giocatori dovevano essere presi a calci in culo, Moratti l… - zazoomblog : Calcio: Moratti Conte ha fatto bene ma dipende da Suning - #Calcio: #Moratti #Conte #fatto -