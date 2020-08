Messina, 22enne sta male ma per i medici non ha nulla: muore in sala d’attesa (Di lunedì 24 agosto 2020) La famiglia di Lorenza Famularo chiede giustizia: la figlia 22enne è morta dopo essere stata mandata a casa dalla guardia medica e dal pronto soccorso. lorenza famularo, foto facebookOltre al grande dolore per la perdita di una figlia, la famiglia di Lorenza Famularo è incredula, arrabbiata. Si chiede perché guardia medica e pronto soccorso abbiano rimandato a casa la ragazza nonostante avesse violenti dolori addominali. Vuole vederci chiaro l’Asp di Messina. Il direttore generale Paolo La Paglia ha aperto un’indagine interna “per accertare con il massimo rigore i fatti” che riguardano la morte in ospedale, a Lipari, della 22enne, “e per verificare le dinamiche interne e il pieno rispetto delle procedure e delle linee guida”. Lorenza si era recata più ... Leggi su chenews

Sarà proclamato il lutto cittadino a Lipari, nel Messinese, in occasione dei funerali di Lorenza Famularo, la 22enne morta nella notte tra sabato e domenica subito dopo essere giunta in ospedale. Ad a ...

Sarà proclamato il lutto cittadino a Lipari, nel Messinese, in occasione dei funerali di Lorenza Famularo, la 22enne morta nella notte tra sabato e domenica subito dopo essere giunta in ospedale. Ad a ...