Mazza (Pd): “Non sarà il destino di Appendino a farci decidere sull’alleanza” (Di lunedì 24 agosto 2020) Non sarà Appendino la merce di scambio per convincere il Partito Democratico torinese all’alleanza con il Movimento 5 Stelle per le amministrative del 2021. Lo chiarisce il responsabile organizzativo del Pd Saverio Mazza che allontana le voci che una possibile uscita di scena della sindaca possa convincere i Dem all’alleanza. “Se qualcuno pensa che Chiara Appendino sia ‘L’agnello del sacrificio’ per convincere il Pd ad imbarcarsi gente che associava il Pd alla trattativa Stato-Mafia e a tutto il malaffare e che gridava ‘Onestà’ quattro anni fa o quant’altro, perché questo poi rimane, secondo me fa un errore grossolano. Non è il destino della sindaca uscente che ci deve riguardare, sia se non si dovesse candidare, sia se decidesse ... Leggi su nuovasocieta

Open_gol : Il virologo: «A scuola il metro di distanza non serve a una mazza e le mascherine i bimbi non le metteranno» - fidax92 : @xManuelVanacore Questi di calcio non capiscono proprio una mazza - nuovasocieta : Mazza (Pd): “Non sarà il destino di Appendino a farci decidere sull’alleanza” - GiuntoliStefano : @marcotravaglio Insopportabile e offensivo. Tipico di chi non ha una mazza da dire. Ecco Travaglio. - Unpodiqya : @claudio_2022 4 governi rossi non eletti e che non hanno fatto una mazza, qualcuno aveva promesso, come al solito,… -

Ultime Notizie dalla rete : Mazza “Non Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera