Jacob Blake colpito da sette colpi di pistola: un nuovo caso di violenza della polizia ai danni di un nero negli States (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nuovo caso di violenza da parte della polizia ai danni di un uomo di colore infiamma gli Stati Uniti. Dopo l'omicidio di George Floyd, ucciso il 25 maggio a Minneapolis dalle forze dell'ordine, stavolta è stato il Wisconsin lo scenario di un'altra violenza immotivata e assolutamente sproporzionata. La polizia era stata chiamata a Kenosha …

trash_italiano : Sono sconvolto. Lui è Jacob Blake. Diverse ore fa gli hanno sparato 8 colpi di pistola, davanti ai suoi figli. La s… - ilpost : Nel Wisconsin la polizia ha sparato alle spalle a un uomo afroamericano - SkyTG24 : Usa, poliziotto spara alla schiena e ferisce gravemente un afroamericano davanti ai figli - lerosesonrosse : RT @Dracouis: Jacob Blake ha ricevuto 7 colpi di pistola alla schiena dalla polizia. Tutto questo davanti ai suoi figli. Ecco l'ennesima d… - jooheonvy : RT @lnclt_dulac: Un'altra vittima. Questa volta un padre di famiglia, Jacob Blake, che voleva sedare una lite: è stato raggiunto da sette c… -

Proprio come avvenne per George Floyd. La vittima è un ragazzo di 19 anni, Jacob Blake, ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il filmato che circola sui social media mostra due poliziotti ...Un nuovo video di un poliziotto che spara ad un cittadino afroamericano scuote gli Usa. Un agente ha aperto il fuoco e colpito più volte alla schiena il 29enne afroamericano Jacob Blake, che ora è ric ...