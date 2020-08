Italian COVID vaccine human testing starts (Di lunedì 24 agosto 2020) "Today, an historic phase in research begins," said Lazio Governor Nicola Zingaretti, whose government helped fund the project. Spallanzani doctors said they hoped to produce the vaccine by next ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Italian COVID Covid-19, oltre 244 mila nuovi casi di contagio nel mondo Radio Cina Internazionale Coronavirus, Santelli: «Con le discoteche chiuse il 13 agosto ho salvato la Calabria»

CATANZARO – «Facciamo un migliaio di tamponi al giorno. C’è purtroppo un trend in crescita, anche se i numeri sono contenuti. Abbiamo avuto il caso di una discoteca-focolaio, nella zona di Soverato. A ...

Vaccino Covid, allo Spallanzani parte la sperimentazione sull’uomo: come funziona

Finalmente il grande giorno è arrivato. È partita questa mattina all’Inmi (Istituto Nazionale per le Malattie Infettive) Spallanzani di Roma la sperimentazione sull’uomo del vaccino made in Italy di R ...

