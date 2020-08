Il Viminale: "Sui migranti necessaria la collaborazione di tutte le istituzioni. Da luglio via dalla Sicilia 3500 persone" (Di lunedì 24 agosto 2020) “La sicurezza, anche sotto il profilo sanitario, delle comunità locali è obiettivo prioritario del Viminale”. Lo afferma, in una nota, lo stesso ministero dell’Interno riferendosi alla “forte pressione migratoria sulla Sicilia”, all’indomani delle polemiche scaturite dall’ordinanza del governatore Nello Musumeci, con la quale vorrebbe disporre la chiusura di tutti i centri che accolgono stranieri sull’isola. Un atto che, però, a detta del ministero dell’Interno, non ha valore. Perché la competenza sui migranti è solo statale.“La gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio - viene sottolineato nella nota - richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità ... Leggi su huffingtonpost

