Il Covid svuota le città universitarie: a Napoli +100% di stanze (Di lunedì 24 agosto 2020) Se fino all’anno scorso trovare una stanza da affittare era per studenti e lavoratori fuori sede un’impresa, quest’anno complice l’emergenza coronavirus l’offerta supera di gran lunga la domanda di singole o doppie: a Milano c’è il 290% in più di letti disponibili; in Italia in media si registra il +149%. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Immobiliare.it che ha fatto il punto sul comparto delle locazioni di stanze e posti letto nelle principali città universitarie. “Didattica a distanza, smart working e south working hanno fatto registrare un boom dell’offerta di stanze e posti letto che in alcuni casi, come a Milano, risulta quasi quadruplicata rispetto al 2019”, ha sottolineato Carlo Giordano, amministratore delegato di ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Covid e smartworking: il Nord si svuota, il Sud riparte. Come cambia la geografia d’Italia - Agenpress : Fuori sede: il Covid-19 svuota le stanze nelle città universitarie - danielereds1976 : Il Nord si svuota Il sud riparte - ve10ve : RT @SkyTG24: Covid e smartworking: il Nord si svuota, il Sud riparte. Come cambia la geografia d’Italia - 7Claus : RT @SkyTG24: Covid e smartworking: il Nord si svuota, il Sud riparte. Come cambia la geografia d’Italia -