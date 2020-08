Il Coronavirus batte anche Usain Bolt: il fuoriclasse giamaicano positivo al Covid-19 (Di lunedì 24 agosto 2020) Ha corso più veloce di qualsiasi uomo sulla terra, ma è stato battuto dal Coronavirus. anche Usain Bolt è risultato positivo al Covid-19 e dovrà osservare almeno 14 giorni di isolamento. La notizia è stata confermata dalla Nationwide X Fm, una delle radio più importanti della Giamaica, patria del primatista mondiale sui 100 e 200 metri. Non è ancora chiaro se il ‘Fulmine’ africano sia asintomatico. Probabilmente la causa del contagio è stata la grande festa per il 34° compleanno del re della velocità, organizzata a casa della compagna Kasi Bennet. Al party esclusivo erano presenti diversi vip fra i quali i calciatori Leon Bailey e Raheem Sterling, entrambi di origini giamaicane, e il dj raggae Ding ... Leggi su sportfair

Uno studio cinese conferma che è possibile essere contagiati più volte dal Covid. Il primo caso documentato è di un 33enne. E' ufficiale: è possibile essere contagiati più volte dal Covid-19.

