Gabriel Garko minaccia denunce vs i profili fakes: le parole dell’attore (Di lunedì 24 agosto 2020) Furioso e decisamente molto arrabbiato Gabriel Garko è pronto a denunciare e passare per le vie legali alcuni profili fake che non solo sfruttano la sua identità e popolarità ma oltre tutto minacciano e insultano gli utenti. L’attore, in particolare, è venuto a conoscenza di un profilo che avrebbe disseminato sui social offese gratuite a suo nome. La reazione di Garko è stata immediata, l’attore ha infatti pubblicato su Instagram un post dove denuncia il profilo incriminato mettendo in risalto alcuni aspetti negativi del soggetto che si cela dietro il social. Pronto a denunciare Garko avverte che si recherà anche in questura per porre fine a tale comportamento: “Buonasera a tutti…L’istinto sarebbe quello di ... Leggi su quotidianpost

MjollnirrA : Gabriel Garko mio spirito guida - lagiusydinic : @commentotutto AIUTO SI MA IO LO GUARDAVO QUANDO AVEVO 8 ANNI ED ERO TOTALMENTE PAZZA PER GABRIEL GARKO - commentotutto : @myheartldr TUTTE PAZZE PER GABRIEL GARKO AHAAHAH - rosSD4_ : possiamo parlare di quanta roba è gabriel garko nell’onore e il rispetto? - crocconiglio : @IansoIo aspe quello con … uhm … gabriel garko? -

Gabriel Garko è furioso. L’attore ha appreso che una persona si sarebbe spacciata per lui sui social e non avrebbe esitato a minacciare e insultare altri utenti. Il quarantottenne non ci sta e dopo av ...

Gabriel Garko furioso sui scoial: qualcuno si spaccia per lui minacciando la gente

E’ furioso Gabriel Garko per quello che sta succedendo e vuole condividere la sua rabbia con chi lo segue, con la speranza che il maggior numero di persone possibili capiscano che c’è una persona che ...

