Firenze: Comune notifica raffica di contravvenzioni nel mese di agosto, la denuncia di Marcheschi (FdI) (Di lunedì 24 agosto 2020) Durante la settimana di Ferragosto sono state recapitate una valanga di multe da pagare,tipo 70-80 al giorno in ogni filiale, denuncia Marcheschi Leggi su firenzepost

DarioNardella : Firenze in bici! Prosegue il #PianoBartali con 33km di nuove ciclabili: -3,7km di piste entro il 2020 -8,4km di pi… - FirenzePost : Firenze: Comune notifica raffica di contravvenzioni nel mese di agosto, la denuncia di Marcheschi (FdI) - ful_magazine : Quale altra città ha la sede del Comune in un posto così bello? ?? ?? IG: florentineculture #firenze… - barbara15966503 : @MojoPin10 @rep_firenze Gentile, il parco ha 10 anni e quando era in gestione privata il problema non era così. Dop… - in_appennino : RT muoversintoscan 'RT CAPautolinee: ?? COMUNE DI FIRENZE ?? lavori in Via Francesco Baracca ??? da lunedì 24 agosto… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Comune Firenze, al via la terza edizione de 'La città dei lettori' a villa Bardini La Nazione Villa Vogel, schiuma nel laghetto: cosa succede?

Firenze 24 agosto 2020 – “Ma cosa succede a Villa Vogel? Da alcuni giorni, e le foto che abbiamo scattato lo confermano, la vasca del parco è letteralmente sommersa di schiuma” denuncia Jacopo Cellai, ...

Si suicida ristoratore fiorentino, cordoglio di Confartigianato

Roma, 24 ago. (askanews) - "Questa tragedia è indubbiamente la testimonianza delle estreme difficoltà che stanno vivendo gli imprenditori in questo momento. Tanti investimenti fatti, magari proprio ne ...

Firenze 24 agosto 2020 – “Ma cosa succede a Villa Vogel? Da alcuni giorni, e le foto che abbiamo scattato lo confermano, la vasca del parco è letteralmente sommersa di schiuma” denuncia Jacopo Cellai, ...Roma, 24 ago. (askanews) - "Questa tragedia è indubbiamente la testimonianza delle estreme difficoltà che stanno vivendo gli imprenditori in questo momento. Tanti investimenti fatti, magari proprio ne ...