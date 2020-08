Ballando Con Le Stelle 2020, cambia il regolamento: arriva l’anti-giuria (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ un Ballando Con le Stelle leggermente rimodernato quello che si presenterà al pubblico il prossimo 12 settembre, con la sua nuova incarnazione autunnale. Lo show di Milly Carlucci avrebbe come al solito dovuto affrontare il debutto in diretta lo scorso marzo, prima di finire inevitabilmente messo da parte a causa del peggiorare della situazione sanitaria internazionale. In questo periodo si è lavorato molto, prima portando il marchio sui social, poi iniziando a preparare un ritorno in tv a questo punto più atteso che mai. Tre nuovi giurati per controbattere le opinioni degli opinionisti storici: come cambia il regolamento di Ballando Con le Stelle con l’arrivo dell’anti-giuria Ora Ballando Con le ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Coronavirus Ballando con le stelle parla Milly Carlucci - #Coronavirus #Ballando #stelle #parla - mmaaryz : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… - ourbabyhazz : RT @fvnzioniamo: appena scoperto che la muss0lin1 è nel cast di ballando con le stelle mai seguito sta cessata di programma ma sono comunqu… - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Ballando con le stelle 2020, in arrivo l'antigiuria - gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI SPARIGLIA LE CARTE: ARRIVA L'ANTI-GIURIA A BALLANDO CON LE STELLE -