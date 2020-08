Amatrice, una donna rovina la passerella a Conte: "Basta promesse" (Di lunedì 24 agosto 2020) "Oggi dovevamo stare soli. Oggi era il nostro momento di raccoglimento e dovevano rispettare il nostro dolore. Siamo stanchi delle promesse, ho lasciato la mia terra e voglio tornarci. Voglio risposte dal Presidente, voglio parlarci a tu per tu. Anche seduti a un tavolo di casa mia, sulle ruote". Così una residente di Amatrice al premier Giuseppe Conte pochi minuti prima che iniziasse la cerimonia a quattro anni da terremoto. "Siamo amareggiati - dice mentre un altro le fa eco chiedendo poteri speciali come a Genova - Mio marito si è impiccato, non ha retto quanto abbiamo passato, mia figlia è lontana. Io voglio stare qui, tra la mia gente". La scena è stata ripresa dalle telecamere di RaiNews24. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato al campo sportivo ... Leggi su iltempo

