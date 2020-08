Trovata morta donna scomparsa nel Pisano (Di domenica 23 agosto 2020) CHIANNI, 23 AGO - E' stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Bimbi, l'educatrice di 46 anni di Forcoli, Pisa, che aveva fatto perdere le proprie tracce da martedì scorso. La donna è stata ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

