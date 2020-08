Tendenze autunno-inverno 2020/21: Brow Boost, così si portano le sopracciglia in passerella (Di domenica 23 agosto 2020) Fluffy, bushy, boy brows… Sono tutti termini con cui i make-up artist che curano i backstage delle sfilate descrivono le sopracciglia ideali per l’autunno-inverno 2020. Sono piene, folte, mascoline, ma pur sempre create ad arte. «Le definirei sopracciglia ricercate, non drammatiche o vergini», ha detto Tom Pecheux a proposito del look beauty della sfilata di Oscar De La Renta. Leggi su vanityfair

fiebredebolsos : RT @vogue_italia: 10 tendenze di moda uomo da copiare in autunno. - annacascino1 : RT @Francesa_MariaM: TENDENZE MODA AUTUNNO 2020 Maggiore attenzione alla sostenibilità, desiderio di ridurre gli sprechi, maggiore enfasi… - morena_faenza : RT @vogue_italia: 10 tendenze di moda uomo da copiare in autunno. - blackV45150575 : RT @vogue_italia: 10 tendenze di moda uomo da copiare in autunno. - vogue_italia : 10 tendenze di moda uomo da copiare in autunno. -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze autunno Tutte le tendenze moda per l Autunno inverno 2020/21 Vanity Fair Italia Decadimento dell’Estate. Nostre deduzioni dal Meteo Aeronautica 30 giorni

Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebb ...

Baruffe regionali su Covid

Vincenzo De Luca pensa di blindare i confini campani dall’arrivo da fuori di persone contagiate, ma Stefano Bonaccini e Giovanni Toti protestano e il Governo respinge l’ipotesi. Mentre Lazio e Sardegn ...

Tutto sommato l’autunno settembrino è alle porte, il caldo anomalo sembrerebbe cosa passata se sino al 20 settembre non ci saranno anomalie termiche positive. Addirittura, la prossima settimana avrebb ...Vincenzo De Luca pensa di blindare i confini campani dall’arrivo da fuori di persone contagiate, ma Stefano Bonaccini e Giovanni Toti protestano e il Governo respinge l’ipotesi. Mentre Lazio e Sardegn ...