Spezia, Di Marzio: “Italiano resta, niente Genoa per lui” (Di domenica 23 agosto 2020) Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Vincenzo Italiano non sarà il nuovo tecnico del Genoa. L’allenatore 42enne, protagonista della promozione in Serie A dello Spezia, resterà alla guida del club ligure anche il prossimo anno. Leggi su sportface

