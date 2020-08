Sky: il Fortuna Dusseldorf chiede Younes in prestito (Di domenica 23 agosto 2020) Sarebbe arrivata una richiesta ufficiale di prestito per Amin Younes. Proviene, da quanto riporta Sky Sport, dal Fortuna Dusseldorf, squadra della città natale dell’esterno tedesco. Il club vorrebbe riportare a casa Amin, che non esiterebbe ad accettare. Giuntoli, quindi, a quanto riferisce Sky, sta valutando la possibile uscita del giocatore già nei prossimi giorni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

