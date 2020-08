PlayStation 5 e ray tracing, per gli sviluppatori di Metro Exodus si tratta della feature next-gen più entusiasmante (Di domenica 23 agosto 2020) In un'intervista rilasciata a Official PlayStation Magazine UK, Jon Bloch, produttore esecutivo di Metro: Exodus presso lo studio di 4A Games, ha dichiarato di essere particolarmente interessato alle feature delle console di nuova generazione, soprattutto quelle di PlayStation 5.Bloch ha rivelato che il team è lieto di poter ammirare un così considerevole balzo tecnologico fra l'attuale e la prossima gen, specialmente grazie all'implementazione della tecnologia ray tracing, qualcosa di cui sono particolarmente interessati:"Siamo pienamente coinvolti nello sfruttamento del ray tracing nei nostri prossimi progetti e sapere che tale tecnologia sarà disponibile su PS5, la rende senza dubbio la feature più ... Leggi su eurogamer

