J-Ax (nostalgico) parla di Fedez: “Le cose nella vita finiscono, grandi cose insieme” (Di domenica 23 agosto 2020) J-Ax, intervistato dal Corriere della Sera, ha nuovamente parlato di Fedez. Il suo ultimo singolo parla della pandemia: “Sapevo che il tema mi avrebbe svantaggiato ma volevo fissare questa cosa. Una voglia assurda non è stato un triplo platino come Ostia Lido ma è comunque disco d’oro” e il 29 agosto il video ufficiale verrà... L'articolo J-Ax (nostalgico) parla di Fedez: “Le cose nella vita finiscono, grandi cose insieme” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : J-Ax (nostalgico) parla di Fedez!??? ??? Le sue parole ti aspettano nelle nostre #InstagramStories (Swipe Up ??) oppu… - LaviniaNocelli : @todisco_arianna Ti mando video asap di mio padre che parla delle poste. #nostalgico - dio_patria : @PrincipioDi ...poi dice che bisognerebbe sputarmi in faccia?? Parla uno che nel suo profilo si dice nostalgico del… -

Ultime Notizie dalla rete : nostalgico parla J-Ax (nostalgico) parla di Fedez: “Le cose nella vita finiscono, grandi cose insieme” Blog Tivvù Regionali, Di Maio: “Accordi dov’è possibile”. Il Pd Marche: “Qui i 5 stelle nostalgici della Lega”

Dopo l’intervento del presidente del Consiglio, intervistato dal Fatto Quotidiano, anche il ministro degli Esteri rompe il silenzio. E auspica il raggiungimento di intese locali, mantenendo come prior ...

Calciomercato Milan, Deulofeu conferma: “Rossoneri opzione per il futuro”

Deulofeu nostalgico del calcio italiano e del Milan. E’ proprio il giocatore del Watford a dichiararlo nell’intervista rilasciata a Radio Onda Cero Un recente passato in rossonero che non ha lasciato ...

Dopo l’intervento del presidente del Consiglio, intervistato dal Fatto Quotidiano, anche il ministro degli Esteri rompe il silenzio. E auspica il raggiungimento di intese locali, mantenendo come prior ...Deulofeu nostalgico del calcio italiano e del Milan. E’ proprio il giocatore del Watford a dichiararlo nell’intervista rilasciata a Radio Onda Cero Un recente passato in rossonero che non ha lasciato ...